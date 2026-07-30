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Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan 4 polis cezaevine sevk gönderildi

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan 4 polis cezaevine sevk gönderildi
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Gülistan Doku soruşturmasında haklarında tutuklama kararı verilen 4 şüpheli, Erzurum Şehir Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.

Gülistan Doku soruşturmasında haklarında tutuklama kararı verilen 4 şüpheli, Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i dün Erzurum Adliyesi'ne getirilmişti. Yaklaşık 21 saat süren savcılık sorgusu sonunda Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 4'ü hakkında tutuklama kararı verilirken, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. 1 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Tutuklanan şahıslar, Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden sonra cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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