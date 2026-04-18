Gülistan Doku soruşturmasında tutuklana Mustafa Türkay Sonel cezaevine sevk edildi

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklana Mustafa Türkay Sonel cezaevine sevk edildi
Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Türkay Sonel, adliyeden cezaevine sevk edildi. Doku ailesinin ve vatandaşların tepkisi dikkat çekti.

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Türkay Sonel, adliyeden çıkartılarak cezaevine sevk edildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Son tutuklanan isim ise dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel oldu.

Adliyeden jandarma tarafından koşarak çıkartılan Sonel, araca bindirilerek cezaevine sevk edildi. Bu sırada Doku ailesi ve toplanan vatandaşlar yüksek sesle tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise Sonel'in bulunduğu araca saldırmaya çalıştı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı

Adliye önü karıştı, cezaevine böyle götürüldü
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı

Operasyondan yeni detaylar: Şoförün evinden çıkanlara bakın
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor

Yavaş, Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zaman geçiyor
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum
Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinin kan kaybı sürüyor

Nazar değdi!
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı

Operasyondan yeni detaylar: Şoförün evinden çıkanlara bakın
FBI Direktörü hakkında çarpıcı iddialar

ABD istihbaratının teslim edildiği isim ile ilgili iddialar çok vahim

16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu