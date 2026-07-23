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Gülistan Doku cinayetinde 2 yeni şüpheli gözaltına alındı

Gülistan Doku cinayetinde 2 yeni şüpheli gözaltına alındı
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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, 2020 yılında Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ölümüyle ilgili soruşturmada, Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla olayla bağlantılı 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüpheli Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde kamu gücünün kötüye kullanıldığına dair deliller bulunduğu belirtildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, 2020 yılında Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ölümüyle ilgili yürütülen cinayet soruşturmasında önemli bir gelişmeyi duyurdu. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda olayla iltisaklı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan basın açıklamasında, Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 05.01.2020 tarihinde kaybolması ve sürecin bir cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialar kapsamında re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şüpheli Tuncay Sonel'in Dijital Materyallerinden Deliller Çıktı

Başsavcılık, yürütülen derinlemesine ifade analizleri ile siber, teknik, dijital, finansal ve saha araştırmalarının sürdüğünü bildirdi. Soruşturma kapsamında şüpheli Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde yapılan teknik incelemelerde; kamu gücünün kötüye kullanıldığı kanunsuz bir ilişki ağına ve Türk Ceza Kanunu'ndaki muhtelif suçlara temas eder mahiyetteki tesadüfi delil niteliğindeki fotoğraf, yazışma ve somut olgulara ulaşıldığı açıklandı.

Ankara'da Eş Zamanlı Operasyon

Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen ekipler, olayla iltisaklı olduğu değerlendirilen ve 3'ü halen dosya kapsamında tutuklu bulunan toplam 5 şüpheliye yönelik Ankara ilinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, cezaevinde bulunmayan 2 hedef şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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