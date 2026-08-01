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Gülistan Doku davasının dördüncü dalgasında gözaltına alınan 19 şüpheliden 13’ü tutuklandı, aralarında dönemin asayiş şube müdürü de var

Gülistan Doku davasının dördüncü dalgasında gözaltına alınan 19 şüpheliden 13’ü tutuklandı, aralarında dönemin asayiş şube müdürü de var
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Gülistan Doku soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen eski Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Gülistan Doku soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen eski Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Gülistan Doku davasının dördüncü dalga operasyonunda, haklarında adli işlem yapılan 19 şüpheliyle ilgili süreçte tamamlandı. Son tutuklamayla birlikte davada toplam tutuklu sayısı 28'ye çıktı. Halen Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve Gülistan Doku ile ilgili olayların meydana geldiği yıllarda Tunceli Asayiş Şube Müdürü olan Ertuğrul Aslan, Erzurum Adliyesi'ndeki adli işlemleri sonunda nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Gerçekleştirilen operasyonda 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 1 komiser, 1 başpolis memuru, 10 polis memuru, 1 bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı.

29 Temmuz 2026 günü itibariyle gruplar halinde Erzurum Adliyesi'ne getirilen şüpheliler hakkındaki adli işlemlerle sonunda; 19 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 5 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 1 şahısta savcılık ifadesi sonrası serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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