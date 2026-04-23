Guatemala'da dağcıların tırmandığı yanardağ patladı

Guatemala'da bir grup dağcı, 20 Nisan'da dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Santiaguito Yanardağına tırmanış yaptı. Grubun yasağa rağmen tırmandığı yanardağda patlama meydana geldi. Dağcılar püsküren kül ve fırlayan kaya parçaları nedeniyle zor anlar yaşadı. Grubun can havliyle kaçıştığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. - GUATEMALA

