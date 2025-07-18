Grand Kartal Otel Yangını Davasında Soruşturma İzni

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili davada, Kültür ve Turizm Bakanlığının, otelde denetim yapan 3 görevli hakkında soruşturma izni verdiği bildirildi.

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasının ilk duruşmasında dün ara karar vermişti. Heyet, 18 sanığın tutukluluk halinin devamına, daha önce ev hapsinde olan itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına ve tutuklu sanıklardan aşçı yardımcısı Faysal Yaver'in adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetmişti.

Ayrıca tutuksuz yargılanan sanıklar İbrahim Polat, İsmail Karagöz, Yiğithan Burak Çetin ve Ali Ağaoğlu hakkında ise 4 ay süreyle ev hapsi kararı verilmişti.

Verilen ara kararının ardından dosyaya yeni bir gelişme eklendi. Kültür ve Turizm Bakanlığının, yangın tarihinde görevli olan Kontrolörler Kurulu Başkanvekili Levent K. ile denetim kontrolörleri Barış B. ve Abdülkadir E. hakkında soruşturma yürütülmesine izin verdiği öğrenildi. - BOLU