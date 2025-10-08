Haberler

Gözaltındaki suç örgütü lideri Necati Arabacı tutuklandı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Gözaltındaki suç örgütü lideri Necati Arabacı tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 5 Ekim'de gözaltına alınan, "Köln'ün babası" ya da "Cehennem Necati" lakaplarıyla tanınan suç örgütü lideri Necati Coşkun Arabacı adliyeye sevk edildi. Arabacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de gözaltına alınan suç örgütü lideri Necati Arabacı tutuklandı.

CEHENNEM NECATİ, İZMİR'DE GÖZALTINA ALINDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uzun süredir yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, organize suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edilen Coşkun Necati Arabacı, 5 Ekim sabahı Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltındaki suç örgütü lideri Necati Arabacı tutuklandı

"Köln'ün babası" ya da "Cehennem Necati" olarak tanınan 53 yaşındaki Arabacı'nın, kara para aklama, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı başta olmak üzere birçok yasa dışı faaliyete karıştığı tespit edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Arabacı, sorgulanmak üzere İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

NECATİ ARABACI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Arabacı adliyeye sevk edildi. Necati Arabacı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "05.10.2025 tarihinde İzmir ili Gaziemir ilçesi Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınan şüpheli Coşkun Necati Arabacı hakkında, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak' ve 'Nitelikli Yağma' suçlamalarından dolayı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca 1 gün süre ile gözaltı uzatma kararı verilmiştir" denilmişti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu kararı

Avrupa ülkesinden İsrail'e silah ambargosu kararı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 19 ünlü serbest

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonunda karar çıktı
İrem Derici: Gerekirse mahalle mahalle gezip tertemiz sonuçları herkesle paylaşacağım

İrem Derici ilk kez bu kadar sert! "Hodri meydan" dedi
Sabah gözaltına alınan Hadise: Tüm kalbimle sahnedeyim

Sabah gözaltına alınan Hadise'den beklenmedik karar
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

bu yeraltı dünyası pis işler belkıde oldurulecegini anladı hapis a girerek hayatını kurtardı bari ortalık duzelinceye kadar zaten Türk hapishanesinde kiral gibi yaşar

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeli:

okadar rahatsa sende sie git yat ozaman

yanıt6
yanıt10
Haber YorumlarıHiçlik:

Hapis yerine okula gönderilmeli , hapis insanı çürütür, okul insanı düzeltir. Okulda kainat ve hiçlik hakkında bilgiler öğrenmeli. Kainat ın şans eseri var olmuş olduğunu öğrenmeli. Hiçliğin ise genel eyalet olduğunu öğrenmeli.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

göz boyamak için tutukladılar

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Gül:

Mafya babalarin özgür ülkesi.

yanıt7
yanıt2
Haber YorumlarıAdam:

Yıllardır Bitcoin ticareti yapıyorum, ancak kullandığım stratejiler her zaman etkili olmuyordu. Limudia'yı takip etmeye başladığımda bu durum değişti. Sadece 2 haftada ilk yatırımımı 268.000 dolara çıkardım. Platformu ve sinyalleri tam isabet ve sürekli kâr sağlıyor. Kripto para oyununuzu bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız, ?e?egram (@mudiatrading) aracılığıyla kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme41
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

Kripto kelimesi ingilizce kelime ..enCRYPTion.. dan gelmektedir. Yani gizlilik ile alakalı bir kavramdır. Gizlilik ise düşünceyi YORAR çünkü hem gizliliği hemde hiçliği aynı anda hayal edebilmek zor veya imkansız olabilir. Sadece belki SEBEP onay verirse, gizlilik ifşa olmadan bir kainat maddesi hiçliğe yok olabilir. Hiçliğe yok olabilme nin yansıması ise, hayalini yaşayabilmek var olarak. Galiba hayallerini yaşayabilmek için aynı konu geçerlidir. Yani gizlilik .. engel oluşturmaktadır olabilir.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıOrhan Irmak:

işin gücün sahtekarlık

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Eğer Türkiye ye gelmeseydi bunu paketleyecekti Avrupa birliği ülkeleri ciddi uzun ceza alacaktı şimdi girer burda zaten parası ve isimde var nasılsa çıkacak sonrada mafyosso Baba 4 çevirir

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇetin Sabuncuoglu:

isabet olmuş

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bruno Fernandes Türkiye'den aldığı teklifi açıkladı

Bruno Fernandes Türkiye'den aldığı teklifi açıkladı
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi! İşte ilk fotoğraflar

Operasyon yapılan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
İkinci kupasını kazanan Sadettin Saran'dan ilk mesaj

Şimdiden ikinci kupasını kazanan Sadettin Saran'dan ilk mesaj
Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e gözdağı: Üç vekil değil, üç milyon Mehmetçik gelir

1 aylık suskunluğunu bozdu: Üç milyon Mehmetçik gelir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.