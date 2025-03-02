Gözaltına alınan Polat çifti sağlık kontrolünden geçirildi

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarında 'uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Dilan ve Engin Polat çifti, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Sosyal medyadan gözaltına alınmadan önce bir açıklama yapan Dilan Polat, "Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim" dedi.

YAYINLANAN VİDEO SONRASINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğiyle ilgili yapılan ihbarlar sonucunda videoda yer alan Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Kişiler hakkında savcılıkça 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından gözaltı kararı verildi.

GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEDİLER

Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat gece saatlerinde gözaltına alındı. Polisin güvenlik önlemleri altında hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Polat çifti, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sağlık kontrolü sırasında yakınlarının Polat çiftinin önüne geçerek basın mensuplarının görüntü almasını engelledikleri görüldü.

"BEN ARTIK YAŞAYAMIYORUM"

Gözaltına alınmadan önce sosyal medyadan bir görüntü paylaşan Dilan Polat, "Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim. Bakın bir video çekiyorum, bunu da her yerde paylaşıyorlar. Şunu içmişler, bunu içmişler diye. Ve ben şu an öğreniyorum. Hakkımızda haber çıkmış, gözaltına alındılar diye. Ve muhtemelen gelirler. Alın götürün" dedi.