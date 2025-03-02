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Gözaltına alınan Polat çifti sağlık kontrolünden geçirildi

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'Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolü sırasında yakınlarının Polat çiftinin önüne geçerek basın mensuplarının görüntü almasını engelledikleri görüldü.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarında 'uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Dilan ve Engin Polat çifti, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Sosyal medyadan gözaltına alınmadan önce bir açıklama yapan Dilan Polat, "Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim" dedi.

Gözaltına alınan Polat çifti sağlık kontrolünden geçirildi

YAYINLANAN VİDEO SONRASINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğiyle ilgili yapılan ihbarlar sonucunda videoda yer alan Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Kişiler hakkında savcılıkça 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan Polat çifti sağlık kontrolünden geçirildi

GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEDİLER

Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat gece saatlerinde gözaltına alındı. Polisin güvenlik önlemleri altında hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Polat çifti, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sağlık kontrolü sırasında yakınlarının Polat çiftinin önüne geçerek basın mensuplarının görüntü almasını engelledikleri görüldü.

Gözaltına alınan Polat çifti sağlık kontrolünden geçirildi

"BEN ARTIK YAŞAYAMIYORUM"

Gözaltına alınmadan önce sosyal medyadan bir görüntü paylaşan Dilan Polat, "Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim. Bakın bir video çekiyorum, bunu da her yerde paylaşıyorlar. Şunu içmişler, bunu içmişler diye. Ve ben şu an öğreniyorum. Hakkımızda haber çıkmış, gözaltına alındılar diye. Ve muhtemelen gelirler. Alın götürün" dedi.

Gözaltına alınan Polat çifti sağlık kontrolünden geçirildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Apo dan yardım isteyin olmadı en güçlü devrini yaşayan fetöden

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Haber Yorumlarıkaptanseyit07:

kendini beğenmiş sonradan görme. buldular belalarını.

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

varoşlar para bile yakışmıyor görgüsüzler.

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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Etiketsiniz be malın cinsi sanıkların yakınları sanıkların yakınları mı? Onların awk. O değilde son görselin videosı var seyredin engin tuhaf hareketlerde fit fit yu karlarda kadşısındaki lavuk tribe girmiş öyle bir sehpayı temizliyor ki hani sehpa sehpa olalı öyle temizlik görmemiştir kazıdı zemini kazıdı arkada bu dilan gevşeğinin sesi. Abone miyim değilim kaydırdığımda çıkıyor storyleri

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

beter olun ama zor

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Haber YorumlarıErdal null:

gözaltına alınacağı haberi gelince onuda fırsata çevirdi nasıl insansınız sizler gençlerle çocuklara ne güzel örnek teşkil ediyorsunuz devlet bu tür herşeyini sosyal medya ile paylaşan insanlara yasak getirmeli şart oldu görgüsüzlük artık ayyuka çıktı yazık ben bunların çocuklarına üzülürüm bunlara değil utanmazlar ama yine iki gün sonra çıktık bak serbest kaldık diye yine video atarlar

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