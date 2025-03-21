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Gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi
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Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi. Saymaz, sağlık kontrolünün ardından ifade verecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı eylemlerinde aktif rol oynadığı, sosyal medyadan gerçekle bağdaşmayan bilgiler verecek vatandaşları kışkırttığı ve Gezi Parkı olayları sanıklarıyla yoğun irtibatta bulunduğu gerekçeleriyle "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan gözaltına alındı. Saymaz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İsmail Saymaz'ın adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Saymaz, sağlı kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi'nde savcıya ifade verecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı olaylarının organizatörü Mehmet Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yaygınlaştırma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan şahıslarla konuşma içerikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında Saymaz'ın, Gezi Parkı sanıkları Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı olduğu, sosyal medyadan olaylara ilişkin çok sayıda paylaşımda bulunduğu, olaylarda aktif rol alarak sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı belirlenmişti.

Soruşturma çerçevesinde Saymaz, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Tutuklayın k ö p e ğ i ..

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Diktador ariyorsaniz esada bakin diyen padisah kendisine iman ve secde etmeyenleri cezalandiriyor.olsun bizler sana secde etmeyiz kavimin gibi sizler boyle dewam edin.

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Haber YorumlarıKenan Aslan:

Her muhalifi gözaltına aldılar ve paralı k o p Ekler ni salmaslar haber sitelerine

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Namusuzlarin kravat takarak ülkeyi satigi namuslularin ise iftiraya kurban gitigi bir dönemden geciyoruz

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Haber YorumlarıSelim Kaya:

bu nasıl bi adalet sistemi 20 senedir bitiremedinizmi bu davayı,yoksa joker hakkı gibi kıyıdamı tutoyordunuz bişey bulamayınca gezi davası gerçekten çok komik bi durum 20 yıldır suçlu aramızda geziyormuş Allah korumuş bizleri

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