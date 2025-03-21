Gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı eylemlerinde aktif rol oynadığı, sosyal medyadan gerçekle bağdaşmayan bilgiler verecek vatandaşları kışkırttığı ve Gezi Parkı olayları sanıklarıyla yoğun irtibatta bulunduğu gerekçeleriyle "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan gözaltına alındı. Saymaz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İsmail Saymaz'ın adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Saymaz, sağlı kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi'nde savcıya ifade verecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı olaylarının organizatörü Mehmet Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yaygınlaştırma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan şahıslarla konuşma içerikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında Saymaz'ın, Gezi Parkı sanıkları Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı olduğu, sosyal medyadan olaylara ilişkin çok sayıda paylaşımda bulunduğu, olaylarda aktif rol alarak sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı belirlenmişti.

Soruşturma çerçevesinde Saymaz, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştı.