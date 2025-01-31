Gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Öz'e tutuklama talebi
'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan akademisyen yazar Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiğdem Bayraktar Ör'ün sosyal medya paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Soruşturmanın ardından Dr. Bayraktar Ör'ün bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamalarıyla gözaltına alındığı öğrenilmişti.
TUTUKLANMASI İSTENDİ
Dün akşam gözaltına alınan akademisyen yazar Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa