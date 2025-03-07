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Göz göre göre karşıdan karşıya geçen kadını ezdi

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Avcılar'da yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Hafif yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Avcılar'da perşembe günü Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada marketten alışveriş yaptıktan sonra evine dönen kadın caddeden karşıya geçmek istedi. Bu sırada sol şeritteki araç kadına yol verdi. Kadın caddeye adım attığı sırada sağdan gelen otomobil yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle elindeki poşetler yere düşen kadın yola savruldu. Kadının yardımına çevredekiler koşarken, kazaya neden olan sürücü bir süre yaralı kadının başında bekledi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kadın hastaneye kaldırılırken, kazaya neden olan sürücünün olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

Göz göre göre karşıdan karşıya geçen kadını ezdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Sen:

diğeri dururken o sağ taraftan gelip kadını ezmek için uğraşmış. Kadını görünce durabilirdide.. tasarladığı çok açık ve net. tasarlayarak öldürmeye teşebbüsten cezalandırılmalı

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