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Göynük'teki Orman Yangınına Gönüllülerden Destek

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Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına gönüllü vatandaşlar, itfaiye ekiplerine destek vererek alevlere karşı büyük bir mücadele sergiliyor. Yangın 3 gündür devam ediyor ve 12 farklı noktada sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili 4 şahıs gözaltına alındı ve 2'si tutuklandı. Gönüllüler, ormanda yangını söndürmek için itfaiye ekiplerine yardımcı oluyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını 3 gündür sürüyor. Yangına müdahale için gönüllü vatandaşlar, itfaiye ekiplerine destek vererek alevlere karşı büyük bir mücadele sergiliyor.

Bekirfakılar köyündeki ormanlık alanda 15 Ağustos Perşembe günü saat 12.30 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın sebebiyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde bulunan 490 kişi tedbir amacıyla tahliye edilerek akrabalarının yanına yerleştirildi.3 gündür 12 farklı noktada devam eden yangın 3'e indirildi. Yangınların çıkış nedeniyle ilgili gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si tutuklandı.

Yangının devam ettiği Göynük ilçesinde ekiplerin dik yamaçlardaki zorlu mücadelesi sürüyor. Gönüllü vatandaşlar ise ormanda yangını söndürmek için görev yapan personelin yükünü hafifletiyor.

"İşimi bırakıp geldim"

Cam doğrama ustası ve orman gönüllüsü Yusuf Gül, "Ormanlar hepimizin. Gönüllüler olarak ormanlarımızı kaybetmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Plastik doğrama, cam balkon gibi işlerim var. İşimi bırakıp geldim. Kahramanmaraş merkezli depremlerde de arama kurtarma çalışmalarına desteğe gitmiştik" dedi.

"İtfaiye ekiplerine nefes aldırıyoruz"

Arazinin zorlu şartlarından bahseden Gül, "Çok zor bir arazi. Yangını söndürüyoruz arkamızı dönüyoruz ve yeniden tutuşuyor. Herhalde bu ağacın yapısıyla alakalı bir durum. Uzun ve zor bir süreç. İtfaiye ekipleri de yoruluyor. Biz onlara nefes aldırıyoruz. Onlar yemek molası verdiklerinde, 5 dakika dinlendiklerinde biz arkalarından hemen müdahale ediyoruz" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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