Görüntünün devamında sizce ne oldu? İzleyen hiç kimse ilk seferde doğru bilemiyor

Bisikletiyle, akrobasi parkında estetik hareketler yapan bir kişinin sosyal medyadaki o anları gündem oldu. Ters takla attıktan şans eser demir parmaklıklara saplanmayan şahsın o anları kameraya yansıdı.

BMX model bisikleti ile eğlence parkurunda çeşitli hareketler yapan bir kişi yürekleri ağza getirdi. Şahsın o anları Twitter'da on binlerce kişi tarafından izlendi.

BİR ANDA TAKLAYA KALKTI

Sosyal medyada gündem olan videoda bisiklet sürücüsü eğlence parkurunda yokuş aşağı indikten sonra hızını alarak metrelerce yükseğe çıkıp takla attığı görüldü.

ŞANS ESERİ HAYATTA KALDI

Öte yandan takla attıktan sonra demir parmaklıklara şans eseri saplanmayan şahsın o anları kameraya yansıdı. Şans eseri hayatta kalan kişiyi ise çevrede bulunan arkadaşları sakinleştirdi.