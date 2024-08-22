Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaydedilen bir görüntü büyük şaşkınlık yarattı. Görüntülerde Suriye uyruklu bir kadının kendisini rahatsız ettiği öne sürülen gence çarptığı görülüyor.

KAYDA ALDI, SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Genç, aldığı darbe sonucu savrulurken kadın da o anlarda "Yallah, yallah" diye bağırdı. Kadın, çarptığı anları kayda alıp sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.