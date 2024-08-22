Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriye uyruklu bir kadın, kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü adamı aracıyla ezmeye çalıştı. Adam, aracın kendisine çarpması sonucu neye uğradığını şaşırırken kadın da o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaydedilen bir görüntü büyük şaşkınlık yarattı. Görüntülerde Suriye uyruklu bir kadının kendisini rahatsız ettiği öne sürülen gence çarptığı görülüyor.
KAYDA ALDI, SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Genç, aldığı darbe sonucu savrulurken kadın da o anlarda "Yallah, yallah" diye bağırdı. Kadın, çarptığı anları kayda alıp sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.