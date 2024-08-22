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Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriye uyruklu bir kadın, kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü adamı aracıyla ezmeye çalıştı. Adam, aracın kendisine çarpması sonucu neye uğradığını şaşırırken kadın da o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaydedilen bir görüntü büyük şaşkınlık yarattı. Görüntülerde Suriye uyruklu bir kadının kendisini rahatsız ettiği öne sürülen gence çarptığı görülüyor.

KAYDA ALDI, SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Genç, aldığı darbe sonucu savrulurken kadın da o anlarda "Yallah, yallah" diye bağırdı. Kadın, çarptığı anları kayda alıp sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Cep Telefonu Reyhanlı 3-sayfa Suriye Hatay Hatay Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Zor Hayat:

Olması gerekeni yapmış

47
12
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Selim Adanalı:

iyi yapmış

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zırzop:

insan insandır rahatsız ediyorsa kim olursa cezasını çekmeli tabi bu yöntemle değil

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MUSTAFA ALİ_5635:

DAHA İYİ GÜNLERİMİZ.....

19
11
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Güven önemlş:

aferin, bedel bu

0
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