Görüntülendiğinden haberi yoktu! Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket

Ankara'daki Podium AVM'de bulunan Burger King şubesinde dondurma istasyonunda görevli bir personelin, kirli suyla dondurmaların bulunduğu bölmeyi sildiği anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

BU KADARINA DA PES DEDİRTTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede yayılarak büyük tepki topladı. Vatandaşlar, hijyen kurallarının açıkça ihlal edildiği görüntünün altına "Bu kadarına da pes", "Dondurmadan soğutan görüntü" şeklinde yorumlar yaptı.