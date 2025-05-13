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Görüntülendiğinden haberi yoktu! Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket

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Ankara'da Podium AVM'deki Burger King şubesinde, bir çalışanın kirli suyla dondurma bölmesini sildiği görüntüler büyük tepki çekti.

Ankara'daki Podium AVM'de bulunan Burger King şubesinde dondurma istasyonunda görevli bir personelin, kirli suyla dondurmaların bulunduğu bölmeyi sildiği anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

BU KADARINA DA PES DEDİRTTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede yayılarak büyük tepki topladı. Vatandaşlar, hijyen kurallarının açıkça ihlal edildiği görüntünün altına "Bu kadarına da pes", "Dondurmadan soğutan görüntü" şeklinde yorumlar yaptı.

Görüntülendiğinden haberi yoktu! Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıALİ BEY:

HALKIN SAĞLIĞI İLE OYNAYANLAR ACİLEN UYUTULMALI.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAhmet Yazıcı:

gerçekten bu görüntüye şasırmanız ilginç. zaten hergün yaptigi şey ve o AVM deki neredeyse bütün işletmeler muhtemelen aynı hataları yapıyor.. ve bu durum bu sektörde çalışan hiçbir personelin umrunda değil herkes mesaiyi bitirip kaçmanın derdinde. bu sektörde çalışanlar birleşip hepsi kendi çalistigi yerle ilgili açıklama yapsa inanın kimse gidip dışarıda yemek yemez

Yorum Beğen24
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Haber YorumlarıGoethegitme:

Bu ne ki,ben asla disardan yemem!Suyla midemi bastiririm yine yemem

Yorum Beğen17
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Haber Yorumlarıİdris Yıldız:

GİDİP İTRAİLE DESTEK VERENLER DÜŞÜNSÜN SALLA

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıBAKARA MAKARA:

Pislik yaratik

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
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