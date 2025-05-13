Görüntülendiğinden haberi yoktu! Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket
Ankara'da Podium AVM'deki Burger King şubesinde, bir çalışanın kirli suyla dondurma bölmesini sildiği görüntüler büyük tepki çekti.
Ankara'daki Podium AVM'de bulunan Burger King şubesinde dondurma istasyonunda görevli bir personelin, kirli suyla dondurmaların bulunduğu bölmeyi sildiği anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
BU KADARINA DA PES DEDİRTTİ
Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede yayılarak büyük tepki topladı. Vatandaşlar, hijyen kurallarının açıkça ihlal edildiği görüntünün altına "Bu kadarına da pes", "Dondurmadan soğutan görüntü" şeklinde yorumlar yaptı.