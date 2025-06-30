Yürek sızlatan görüntü! Karısına yaptıkları yanına kar kalmadı

Yürek sızlatan görüntü! Karısına yaptıkları yanına kar kalmadı
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Yürek sızlatan görüntü! Karısına yaptıkları yanına kar kalmadı
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İstanbul'da eşini darbeden şüpheli, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından polis ekiplerince İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

İstanbul'da bir kadının eşi tarafından darbedildiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerde yer alan şüpheliye yönelik yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, şahsın İzmir'de saklandığı tespit edildi. Ekiplerin koordineli çalışması neticesinde, şüpheli bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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