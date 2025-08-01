Görüntü Türkiye'den! Turisti taciz edip kaçtı: Bu nasıl bir açlıktır, sapıklıktır

Görüntü Türkiye'den! Turisti taciz edip kaçtı: Bu nasıl bir açlıktır, sapıklıktır
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Görüntü Türkiye'den! Turisti taciz edip kaçtı: Bu nasıl bir açlıktır, sapıklıktır
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Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda iki kadın turist, sokakta yürürken kimliği belirsiz bir erkeğin elle tacizine uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Vatandaşlar, saldırganın bir an önce yakalanmasını isterken, turistik bölgede yaşanan bu olayın ülke imajını zedelediğini belirterek tepki gösterdi.

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda yaşanan taciz olayı, hem sosyal medyada hem de kentte büyük tepkiye neden oldu. Tatil için ilçeye gelen iki kadın turistin yolda yürüdüğü sırada, bir şahıs tarafından elle tacize uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin sokakta yürüyen kadınları izledikten sonra birine elle tacizde bulunduğu, ardından koşarak kaçtığı görülüyor. O anları saniye saniye kaydeden güvenlik kamerası kayıtları kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

TEPKİ YAĞDI

Olaya ilişkin sosyal medyada yapılan yorumlarda vatandaşlar, saldırganın bir an önce yakalanmasını isterken, Kuşadası gibi turistik bir bölgede bu tür olayların yaşanmasının utanç verici olduğunu dile getirdi.

Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Bu nasıl bir açlıktır, sapıklıktır.
  • Buna etek giydirip, çarşıda gezdirsinler, herkese elletsinler.
  • Kuşadası da medeniyetsiz ayıların meskeni oldu.
  • Kamera ne güzel şey...
  • İfşa edin de bari oralarda ekmek yemesin.
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarımustafasas27:

kısaca o.ç

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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

sapık

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Haber YorumlarıKaya Demir:

İfadesini alırlar bırakırlar akp Türkiyesi .

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Haber Yorumlarısarioglanli38:

laik Türkiye

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Haber Yorumlarıvatandaş:

çözüm belli idam.

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Çünkü hiç bir işe yaramadan kamu faaliyetleri kalpazanları verdikleri zararlara rağmen maaş alarak kendi ihtiyaçlarını karşılayabildikleri için kendilerini açlığı ve fakirliği dayattıklarından daha ahlaklı sanıyorlar ve onların ahlakını eleştirme hakları olduğuna inanıyorlar. O maaş olmasaydı o imamlar, polisler, askerler, öğretmenler, doktorlar bu ülkenin kendi dayattıkları tüm mukaddesatlarını hiçe sayarak isyandan isyana yürürlerdi, bu yüzden maaş almayanları kıskaca alıyorlar haberlerle.

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