Yer: Gaziantep "Sen kimsin lan" diyerek bağırdığı öğrencisinin boğazına sarıldı
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Gaziantep'te bir öğretmenin, öğrencisine şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. "Sen kimsin lan" diyerek öğrencisini darp eden öğretmen için İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Hakkında soruşturma başlatılan öğretmen açığa alındı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir öğretmenin, sınıfta bir öğrencisine şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı.
"SEN KİMSİN LAN"
Kameraya yansıyan o anlarda öğretmenin, öğrencisine "sen kimsin lan" diye bağırarak boğazından tuttuğu görülürken, kullanıcılar görüntüye büyük tepki gösterdi.
AÇIĞA ALINDI
Öte yandan yaşanan skandal durumun ortaya çıkması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçerek öğretmeni açığa aldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sınıf içindeki şiddet içerikli görüntülere sebep olan öğretmenle ilgili ivedilikle incelemeler başlatılmış, şahıs hakkında soruşturma açılarak bugün itibarıyla açığa alınmıştır."