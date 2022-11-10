Yer: Gaziantep "Sen kimsin lan" diyerek bağırdığı öğrencisinin boğazına sarıldı

Gaziantep'te bir öğretmenin, öğrencisine şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. "Sen kimsin lan" diyerek öğrencisini darp eden öğretmen için İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Hakkında soruşturma başlatılan öğretmen açığa alındı.