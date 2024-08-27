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Görüntü Türkiye'den! Sahilde herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdiler

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İzmir Alsancak'ta sabah saatlerinde etraftakilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çiftin görüntüleri pes dedirtti. Olayın sonunda kız "Telefonumu çaldın. Siz erkeklere güven olmaz" diyerek taksiye binip uzaklaştı.

İzmir Alsancak'ta gece alkolü fazla kaçıran çift, sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan ve balık tutan vatandaşların arasında cinsel ilişkiye girdi. Bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde çiftin rahatlığı pes dedirtti. Olayın sonunda kızın "Telefonumu çaldın siz erkeklere güven olmaz" diyerek taksiye binip uzaklaştığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Alsancak Türkiye 3-sayfa İzmir İzmir İzmir Hukuk Gündem 3.Sayfa Toplum Yaşam Haberler

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Yorumlar (12)

Nurullah Aydın:

CUMHURİYET NESLİ BÖYLE İŞTE

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mehmet demirtaş:

laik ve güzel ülkemin medeni ilinde böyle şeylerin olması çok çok çirkin !!!

55
35
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Halo Dayı:

köpeklerde sokakta çifleşiyor bide bunlar. onlar hayvan adı belli peki bunlar ?

65
3
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Nurullah Aydın:

DEMOKRASİ MEDENİYET ÖZGÜRLÜK YOK DİYENLER İYİ OKUYUN BU HABERİ

32
18
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Nurullah Aydın:

BUNLAR DAHA İYİ GÜNLER SABREDİN

35
10
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JY:

RAHAT BIRAKIN GENÇLERİ HAYATLARINI YAŞASINLAR.

6
38
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hakan ünal:

şaşırdık mı hayır,, İzmir güzel İzmir

19
6
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Can Reno:

izmir AB ye girmiş

19
4
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ENSON:

Savcılar görev başına

2
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