Görüntü Türkiye'den! Sahilde herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdiler

İzmir Alsancak'ta gece alkolü fazla kaçıran çift, sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan ve balık tutan vatandaşların arasında cinsel ilişkiye girdi. Bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde çiftin rahatlığı pes dedirtti. Olayın sonunda kızın "Telefonumu çaldın siz erkeklere güven olmaz" diyerek taksiye binip uzaklaştığı öğrenildi.