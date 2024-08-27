Görüntü Türkiye'den! Sahilde herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdiler
İzmir Alsancak'ta sabah saatlerinde etraftakilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çiftin görüntüleri pes dedirtti. Olayın sonunda kız "Telefonumu çaldın. Siz erkeklere güven olmaz" diyerek taksiye binip uzaklaştı.
İzmir Alsancak'ta gece alkolü fazla kaçıran çift, sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan ve balık tutan vatandaşların arasında cinsel ilişkiye girdi. Bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde çiftin rahatlığı pes dedirtti. Olayın sonunda kızın "Telefonumu çaldın siz erkeklere güven olmaz" diyerek taksiye binip uzaklaştığı öğrenildi.