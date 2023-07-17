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Görüntü İstanbul'un göbeğinden! 3 trans, 1 kişiyi tekme tokat dövdü

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'un en uğrak noktası Taksim'de 3 trans, kendilerine saldıran adamı tekme tokat dövdü. Günün öğle saatlerinde yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

İstanbul'un en uğrak noktası Taksim'de 3 trans birey, kendilerine saldıran adamı tekme tokat dövdü. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

LAF ATINCA KAVGA ÇIKTI

İstanbul Taksim'de gündüz vakti yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Ne zaman çekildiği belli olmayan bir görüntüde, trans bireyler ile kendisine laf atan adam arasında kavga çıktı.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Söz konusu görüntüde 3 trans birey, kendisine saldıran adamı tekme tokat döverek etkisiz hale getirdi. Belli aralıklarla dinlenilerek edilen kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Görüntüler sosyal medyada defalarca kez izlendi.

Haberler.com - 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Serkan Aydemir:

ne desek boş

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DİYARBEKİR:

halkın bunları sokak sokak arayıp temizlemeleri lazım bu iblislerin yüzünden toplum helak olacak

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