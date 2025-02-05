Görev Başında Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybeden Polis Memuru
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde görev yapan polis memuru Aykut Usta, mesai sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Usta'nın ölümü, ailesi ve mesai arkadaşları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Sinop Valisi taziye mesajı yayımladı.
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde görev yapan 39 yaşındaki polis memuru Aykut Usta, görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Saraydüzü İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli olan Usta, 4 Şubat Salı günü mesai esnasında aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen genç polis, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Usta'nın ani ölümü, mesai arkadaşlarını, ailesini ve Sinop halkını derin bir üzüntüye boğdu.
Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, yayımladığı taziye mesajında şu sözlere yer verdi:
"Aziz milletimizin ve Sinop'umuzun başı sağ olsun. Görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Saraydüzü Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Aykut Usta'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ruhu şad, makamı ali olsun."
Samsunlu polis memuru Aykut Usta'nın cenazesi yarın İlkadım ilçesinde toprağa verilecek. - SİNOP