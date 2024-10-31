Üye Girişi
Haberler

Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi

Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Metroda seyahat eden bir kadın, aniden montunun önünü açarak iç çamaşırlarını kameraya gösterdi. Yanında oturan yolcu, durumu anlar anlamaz hemen oradan uzaklaştı. Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan kadın, kimi kullanıcılar tarafından beğenilirken kimi kullanıcılardan tepki çekti.

Metroda seyahat eden bir kadın aniden montunun önünü açtı ve iç çamaşırlarını göstermeye başladı. Yanında oturan adam kaçar adımlarla uzaklaştı.

Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi

GÜNDEM OLDU

Metroda sıra dışı anlar yaşandı. Seyahat eden bir kadın aniden montunun önünü açarak iç çamaşırlarını gösterdi. Yanında oturan adamın bu duruma tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Kimi kullanıcılar, adamın korkup uzaklaştığını öne sürerken bazıları ise evli olduğu için olay yerinden ayrıldığını düşündü.

Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa
Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu

İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masada

 Ekrem İmamoğlu'ndan Esenyurt'ta dikkat çeken hareket: Yumruğunu sıktı 'Sizinle uğraşacağım' dedi

Ekrem İmamoğlu'ndan Esenyurt'ta dikkat çeken hareket
İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var

Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNecla Dora:

EDEB AHLAK NE BÜYÜK MERTEBE SEVISEZIZLER AHLAK YOKSULLARI ZIVARADAN CIKMIS ,AZIKLAR OLSUN HERSEYI AYAK ALTINA ALMISLAR

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasin Göksel:

niye yerin dibine girelim gören bayram etmiş oh ne güzel

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
STEAM ÇÖKTÜ MÜ 31 Ekim? Steam'e neden girilmiyor? Steam'de sorun mu var? Semih Şentürk'e kim, neden saldırdı? Saldırı anı VİDEOSU var mı? Davinson Sanchez Real Madrid'e mi gidiyor? Hac maliyeti ne kadar, kaç dolar kaç TL Diyanet?) Hac yedek kuraları ne zaman çekilecek? Vic Atletico Madrid CANLI izle! (A SPOR) Vic Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Murat Göğebakan'ın ilk eşi Senem Taş kimdir? Murat Göğebakan ilk eşini aldattı mı? Skype çöktü mü? Skype erişim sorunu var mı? 31 Ekim Skype problem mi var? Bengü neden boşandı? A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı izleme linki var mı? Bugün hangi maçlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.