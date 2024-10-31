Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi

Metroda seyahat eden bir kadın aniden montunun önünü açtı ve iç çamaşırlarını göstermeye başladı. Yanında oturan adam kaçar adımlarla uzaklaştı.

GÜNDEM OLDU

Metroda sıra dışı anlar yaşandı. Seyahat eden bir kadın aniden montunun önünü açarak iç çamaşırlarını gösterdi. Yanında oturan adamın bu duruma tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Kimi kullanıcılar, adamın korkup uzaklaştığını öne sürerken bazıları ise evli olduğu için olay yerinden ayrıldığını düşündü.