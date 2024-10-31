Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi
Metroda seyahat eden bir kadın, aniden montunun önünü açarak iç çamaşırlarını kameraya gösterdi. Yanında oturan yolcu, durumu anlar anlamaz hemen oradan uzaklaştı. Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan kadın, kimi kullanıcılar tarafından beğenilirken kimi kullanıcılardan tepki çekti.
Metroda seyahat eden bir kadın aniden montunun önünü açtı ve iç çamaşırlarını göstermeye başladı. Yanında oturan adam kaçar adımlarla uzaklaştı.
GÜNDEM OLDU
Metroda sıra dışı anlar yaşandı. Seyahat eden bir kadın aniden montunun önünü açarak iç çamaşırlarını gösterdi. Yanında oturan adamın bu duruma tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Kimi kullanıcılar, adamın korkup uzaklaştığını öne sürerken bazıları ise evli olduğu için olay yerinden ayrıldığını düşündü.