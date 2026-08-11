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Gordion SİT Alanında Kasten Yangın: Şüpheli Tutuklandı

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Polatlı'daki Gordion Kazı Alanı çevresinde SİT alanında kasten yangın çıkardığı belirlenen Yunus Emre G., 2.81 promil alkollüyken çakmakla ateş yaktı; yaklaşık 250 dönüm alan zarar gördü, şüpheli mahkemece tutuklandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Gordion Kazı Alanı çevresindeki SİT alanında kasten yangın çıkardığı belirlenen Yunus Emre G. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polatlı ilçesi Yassıhöyük Mahallesi'nde 10 Ağustos 2026 tarihinde Gordion Kazı Alanı çevresindeki SİT alanında yangın çıktı. Yapılan incelemelerde yangının kasten çıkarıldığı belirlenirken, olayla ilgili Yunus Emre G. isimli şüpheli gözaltına alındı.

'2,81 promil alkollü olduğu tespit edildi'

Şüphelinin yangını çakmak kullanarak çıkardığı ve olay sırasında yapılan kontrolde 2,81 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yangının Beylikköprü Mahallesi istikametine doğru ilerlediği ve yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olduğu bildirildi. Yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Emre G., 11 Ağustos 2026 tarihinde Polatlı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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