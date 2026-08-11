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Gördes'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Gördes'te Yangın Kontrol Altına Alındı
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Manisa’nın Gördes ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Manisa'nın Gördes ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra Gördes'e bağlı Kürekçi Mahallesi'ndeki özel mülkiyete ait bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yanındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Gördes Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Alevlerin geniş bir alana yayılması önlenirken, yangına 1 ilk müdahale aracı, 2 arazöz, 2 su tankeri, 2 itfaiye aracı ve 1 helikopterle müdahale edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı etkin çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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