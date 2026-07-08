Kontrolden çıkan otomobil araziye savruldu

Manisa'nın Gördes ilçesinde kontrolden çıkarak boş araziye savrulan otomobilde bulunan baba ile kızı hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin boş araziye savrulması sonucu baba ile kızı hafif yaralandı.

Kaza, dün gece saat 00.30 sıralarında Gördes ilçesine bağlı Fundacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akhisar istikametine seyir halinde olan 36 yaşındaki Nusret Kösem idaresindeki 45 AKK 267 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş araziye girdi.

Kazayı gören mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücü Nusret K. ile araçta bulunan 16 yaşındaki kızı Emine Ela K., ambulansla Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif yaralanan baba ve kızın hastanede ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı