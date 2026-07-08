Haberler

Kontrolden çıkan otomobil araziye savruldu

Kontrolden çıkan otomobil araziye savruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Gördes ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin boş araziye savrulması sonucu baba ve kızı hafif yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi edilip taburcu edildi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde kontrolden çıkarak boş araziye savrulan otomobilde bulunan baba ile kızı hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin boş araziye savrulması sonucu baba ile kızı hafif yaralandı.

Kaza, dün gece saat 00.30 sıralarında Gördes ilçesine bağlı Fundacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akhisar istikametine seyir halinde olan 36 yaşındaki Nusret Kösem idaresindeki 45 AKK 267 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş araziye girdi.

Kazayı gören mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücü Nusret K. ile araçta bulunan 16 yaşındaki kızı Emine Ela K., ambulansla Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif yaralanan baba ve kızın hastanede ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Trump Ankara'dan dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti

Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: Ateşkes bitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı

Beştepe'de tarihi kare!
Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu

Genç başbakan makam aracından iner inmez hayran kaldı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da

Şara'ya özel davet! Zirveye katılmayacak ama kritik bir görüşmesi var
Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Rus gelin Karadenizli eşini böyle karşıladı, görüntüler olay oldu
Emekliler merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim

Emeklilerin dört gözle beklediği tarih netleşti
Eskişehir'de bir kişi ağaçlık alanda ölü bulundu

Ağaçlık alanda korkunç son! Bir kişi ölü bulundu