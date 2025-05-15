Gönül ilişkisi cinayeti: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Gönül ilişkisi cinayeti: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, gönül ilişkisi olduğu kadın Şelale Mırzallı'yı sokak ortasında silahla öldüren A.A., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Gönül ilişkisi olduğu kadını sokak ortasında öldürmüştü, ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aralarında gönül ilişkini olan Azerbaycan uyruklu kadını sokak ortasında silahla vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 20 Kasım 2024'te sabah saat 09.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan markette çalışan ve 1 çocuk annesi olan Şelale Mırzallı isimli kadın, aralarında gönül ilişkisi olan A.A. tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Güvenlik kameralarınca da kaydedilen olayın ardından şüpheli, olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte kısa sürede Çamyolu Mahallesi mevkiinde yakalandı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, tutuklu sanık A.A, maktul Şelale Mırzallı'nın kız kardeşi müşteki Ş.S. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanığın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar etti.

Müşteki Ş.S. de şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Söz hakkı verilen tutuklu sanık A.A, pişman olduğunu beyan etti.

Sanık, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan ise 5 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa
Kremlin: Rus heyeti İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor ama ortada yoklar

Barış zirvesinde kriz! Bir ülke masaya oturdu, diğeri ortada yok
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Ankara'da merakla beklenen zirve başladı
Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok

İmzalar atıldı ama YPG direnmeye devam ediyor
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esila Ayık hakkında tahliye kararı

İlk kez hakim karşısına çıktı! Mahkemeden Esila Ayık kararı
Avrupa'da savunma şirketlerinin hisseleri müzakereler öncesi geriledi

Barışın adı bile yetti! Milyarlarca dolar kaybettiler
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Ankara'ya gelen Zelenski'den Putin sorusuna olay yanıt

Ankara'ya gelen Zelenski'den Putin sorusuna olay yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.