Gönen Sanayi Sitesi'nde iki otomobil çarpıştı, maddi hasarlı kaza anı kamerada

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Balıkesir'in Gönen ilçesindeki sanayi sitesinde iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde 10 AKB 281 ve 10 ATH 215 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan, sanayi sitesinde daha önce de çok sayıda trafik kazası yaşandığı öğrenilirken, bölgede trafik güvenliği konusu yeniden gündeme geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı