Gönen'deki tek taraflı kazada 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında yaralanan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı Gönen ilçesi Tütüncü Mahallesi'nde meydana geldi. 10 ADB 089 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada araç içerisinde bulunan 2 yaralı, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile bulundukları yerden çıkarıldı. Çıkarılan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından olay yerindeki sağlık ekiplerine sevk edildi.

Meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

