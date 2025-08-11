Gönen'deki Fabrika Yangınında 8 Gözaltı, 1 Kişi Tutuklandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen fabrikada çıkan yangın sonrası 2 kişi hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi arasında 1 kişi tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Teksüt fabrikasında 2 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gönen ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde 10 Ağustos'ta Tek-Süt Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait üretim tesisinin sevkiyat bölümünde çıkan yangında, fabrikada çalışan 2 kişi hayatını kaybetmişti. Kimlik tespitlerinin yapılabilmesi amacıyla hayatını kaybedenlerin cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan C.A. (70), D.Y. (45), E.K. (35), F.T. (39), O.T. (52), M.A.Ş. (20), M.B.E. (25) ve U.Ç. (18) isimli 8 şüpheli, bugün Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. U.Ç. isimli şüpheli, çıkartıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yangının çıkış nedeni ve oluş şekline ilişkin bilirkişi heyetinin teknik çalışmaları devam ediyor. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500
