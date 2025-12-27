Gönen'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde imal, ticaret ve kullanma suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede bir operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir araçta bulunan şahısların uyuşturucu madde bulundurdukları ve ticaretini yaptıkları tespit edildi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan araç kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında araçtan bir el çantası atıldığı fark edildi.

Araç, Gönen-Balya yolu üzerinde durduruldu ve içerisinde bulunan İ.B.P., B.A. ve O.Ö. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2,18 gram esrar, 55,42 gram A-M'li tütün (bonzai) olmak üzere toplam 57,6 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanımında kullanılan cam aparat ve el yapımı nargile benzeri düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmesinin ardından şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı, 3 şüphelinin mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Ele geçirilen suç unsurları muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR