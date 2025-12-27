Haberler

Gönen'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Gönen'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ve aparatlar ele geçirildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde imal, ticaret ve kullanma suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede bir operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir araçta bulunan şahısların uyuşturucu madde bulundurdukları ve ticaretini yaptıkları tespit edildi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan araç kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında araçtan bir el çantası atıldığı fark edildi.

Araç, Gönen-Balya yolu üzerinde durduruldu ve içerisinde bulunan İ.B.P., B.A. ve O.Ö. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2,18 gram esrar, 55,42 gram A-M'li tütün (bonzai) olmak üzere toplam 57,6 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanımında kullanılan cam aparat ve el yapımı nargile benzeri düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmesinin ardından şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı, 3 şüphelinin mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Ele geçirilen suç unsurları muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi? Fotoğraf krizi sonrası ilk açıklama geldi

Kulisleri kaynatan hamle sonrası Özel'den adaylık sorusuna yanıt
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

Tahliye edilen mahkumlardan kan donduran ilanlar! İlk işleri bu oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da ilçe belediyesine operasyon! Üst düzey isim gözaltında
Bakan Ersoy'un da katıldığı toplantıya Sinem Ünsal damga vurdu

Yanındakinin kim olduğunu hatırlayınca anında bacağını indirdi
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Geniş Aile'nin Cevahir'i son haliyle üzdü
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a: Olağanüstü kongre kararı al

Saran'ı ziyaret eden Ali Koç, önerisini hemen söylemiş: Bu kararı al