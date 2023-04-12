Üye Girişi
Haberi Paylaş
Gönen'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı, 1 kişi öldü

Gönen'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı, 1 kişi öldü

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Gönen ilçesi Yenice karayolu üzerinde karasukabaklar kırsal mahallesi civarında yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı,1 kişi öldü.

Balıkesir'in Gönen ilçesi Yenice karayolu üzerinde karasukabaklar kırsal mahallesi civarında yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı,1 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Gönen-Yenice Karayolu üzerinde karasukabaklar kırsal mahallesi civarında 10 AGJ 540 plakalı otomobil ile 34 PN 1400 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışması sonucunda 34 PN 1400 plakalı araç sürücüsü İlker Çil (40). kaza yerinde hayatını kaybetti. 10 AGJ 540 plakalı aracın sürücüsü Raşit Güven (60). yaralanarak olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title