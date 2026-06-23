Gönen'de Trafik Kazası, araç yol kenarına savruldu, 5 kişi yaralandı

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Gebeçınar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 43 AH 159 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, araçta bulunan O.T., C.K., C.K., S.K. ve E.B.'nin kendi imkanlarıyla araçtan çıktığını tespit etti. Bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, kazada hafif yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Kazaya karışan aracın O.T. adına kayıtlı olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı