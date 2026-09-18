Gönen’de trafik denetimi alkollü ve ehliyetsiz sürücülere işlem

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Gönen'de polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanımı başta olmak üzere çeşitli trafik ihlallerinde bulunan sürücülere işlem yapıldı.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, ilçe genelindeki ara sokaklarda trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde araçlar tek tek kontrol edilirken, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı incelendi.

Yapılan kontrollerde alkollü ve ehliyetsiz araç kullanımı başta olmak üzere çeşitli trafik ihlalleri tespit edildi. İhlallerde bulunan çok sayıda sürücü hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem uygulandı.

Ekiplerin, ilçe genelinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı