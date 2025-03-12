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Gönen'de Su Kaynakları Denetim Altında

Gönen'de Su Kaynakları Denetim Altında
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde, su kaynaklarındaki canlı varlığının sürdürülebilirliğini sağlamak üzere denetim faaliyetleri sürekli olarak devam ediyor. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığa karşı kontrol çalışmalarını artırarak vatandaşları düşen yasa dışı avcılık konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde su kaynaklarındaki canlı varlığının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla denetim faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Gönen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, su kaynaklarında canlı varlığının sürdürülebilirliğini sağlamak için denetimlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede, İl Müdürlüğü'ne ait Su Ürünleri Kontrol Teknesi ile Ilıcaoba Sulama Barajı'nda kaçak avcılığa yönelik denetim gerçekleştirildi. Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının korunması adına rutin kontrollerin yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbarların da titizlikle değerlendirildiğini ve ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirtti. Gönen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, vatandaşları yasa dışı avcılık konusunda duyarlı olmaya ve ihbarda bulunmaya davet etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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