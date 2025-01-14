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Gönen'de Servis Aracı Kazası: 25 Yaralı, 17 Si Taburcu Edildi

Gönen'de Servis Aracı Kazası: 25 Yaralı, 17 Si Taburcu Edildi
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen kazada 25 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen kazada, yaralılardan 17'si taburcu oldu, 4'ünün durumu ağır.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen ve 25 kişinin yaralandığı kazanın ardından 17 yaralı taburcu edildi.

Taştepe mevkisinde gerçekleşen kazada Adin Fabrikası'na ait 10 S 28088 plakalı servis aracında bulunan 25 kişi yaralandı.

Kazanın, Alko Turizm'e ait servis aracı sürücüsü Hüseyin Derebaşı'nın (56), rampadan inerken hızını düşürmemesi ve havanın yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Yolcuların ifadelerine göre, kazadan saniyeler önce işçilerin sürücüye hız konusunda uyarılar yaptığı ve ardından kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kaza sonrası yaralılar, Gönen Devlet Hastanesi ve Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır olarak değerlendirilirken, 2 kişinin tedavisi halen ciddiyetini koruyor. Tedavi altındaki diğer yaralılardan 14'ü Gönen'de, 3'ü ise Bandırma'da taburcu edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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