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Gönen'de Şafak Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Gönen'de Şafak Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirilen şafak operasyonunda ruhsatsız silahlar ve yasaklı maddeler ele geçirildi. 95 personelin katıldığı operasyonda 13 farklı ikamette arama yapıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ve yasaklı madde ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 13 farklı ikamete Gönen Sulh Ceza Hakimliği'nin arama kararı doğrultusunda yapılan operasyonda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 121 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonla ilgili yapılan açıklamada, ilçede güvenliğin sağlanması adına çalışmaların devam edeceği belirtilirken, vatandaşlardan benzer ihbarların emniyet birimlerine yapılması istendi. Yapılan operasyonda 95 personelle 13 farklı ikamete girildi. Ele geçirilen materyallerle ilgili soruşturma başlatıldı. Halkın güvenliği için yürütülen bu tür çalışmaların artarak süreceği ifade edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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