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Gönen'de Emniyet Ekiplerinden Bilgilendirme Çalışması

Gönen'de Emniyet Ekiplerinden Bilgilendirme Çalışması
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Salı Pazarı'nda UYUMA, KADES, SİBERAY projeleri ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı. Amaç, vatandaşların bilinç düzeyini artırmak ve suçların önlenmesine katkıda bulunmak.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Salı Pazarı'nda vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Pazar alanı ve çevresinde yoğunluk oluşturan vatandaşlara UYUMA, KADES, SİBERAY projeleri ile dolandırıcılık yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Ekipler, bu projelerin amacı ve kullanım şekilleri hakkında bilgi verirken, vatandaşlara konuyla ilgili tanıtım broşürleri de dağıttı.

Yetkililer, bilgilendirme faaliyetlerinin vatandaşların bilinç düzeyini artırmayı hedeflediğini belirterek, suçun önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması açısından bu tür çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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