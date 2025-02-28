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Gönen'de CHP Aracına Silahlı Saldırı

Gönen'de CHP Aracına Silahlı Saldırı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Şehir Parkı otoparkında CHP ilçe teşkilatına ait araca silahlı saldırıda bulunuldu. Olayın faali B.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Şehir Parkı otoparkında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe teşkilatının kullanımındaki ve üzerinde parti amblemi bulunan araca silahlı saldırı düzenlendi.

Ateşli silahla zarar verilen araca yönelik saldırının ardından Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda olayın faili B.Ç., saldırıda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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