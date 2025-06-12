Gönen'de Buğday Tarlasında Yangın: 50 Dönüm Arazi Zarar Gördü

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın, yaklaşık 50 dönüm araziyi kül etti. Yangın, traktörden sıçrayan kıvılcım sonucu başladı ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gönen'de buğday tarlasında çıkan yangında 50 dönüm arazi kül oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Hacıvelioba Mahallesi'nde buğday ekili tarlada çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, yangın ot biçme işlemi sırasında traktörden sıçrayan kıvılcımın buğday ekili alana sıçraması sonucu meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler, yaklaşık 50 dönümlük ekili alanı tamamen küle çevirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERRA KARAKAŞ - 3.Sayfa
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