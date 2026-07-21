Gömeç'te başlayıp Burhaniye'ye sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde arazide başlayarak Burhaniye ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangın, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gömeç ilçesi Kobaşlar Mahallesi'ndeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek komşu ilçe Burhaniye'nin Hacıbozlar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana sıçradı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Hava ve kara ekipleri zamanla yarıştı

Alevlerin orman derinliklerine yayılmasını önlemek adına hava ve kara unsurları yoğun bir mücadele ortaya koydu. Yangını kontrol altına alma çalışmalarında 4 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 2 uçak ile birlikte 40 personel görev yaptı.

Alevlerin önünü kesmek ve söndürme faaliyetlerini desteklemek amacıyla bölgeye ayrıca 2 uçak, 1 helikopter, 12 arazöz, 7 su tankeri ve 1 dozer sevk edildi. Ekiplerin erken ve etkin müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı