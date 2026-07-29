Gömeç’teki yangın Tıfıllar köyünü etkiledi
Balıkesir’in Gömeç ilçesinde devam eden yangın Tıfıllar kırsal mahallesini etkilerken, alevleri söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde devam eden yangın Tıfıllar kırsal mahallesini etkilerken, alevleri söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.
Gömeç'te çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle Tıfıllar köyüne yayıldı. Evlerin yanma anı İHA muhabir tarafından kaydedilirken, yangını söndürme çalışmaları son hızla devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı