Gömeç'te Tek Taraflı Trafik Kazası: Bir Yaralı

Gömeç ilçesi Karaağaç Mahallesi E-87 Karayolu üzeri giriş ışıkları mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen araç, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada araçta bulunan A.A. isimli vatandaş yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR