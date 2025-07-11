Gömeç'te Tek Taraflı Trafik Kazası: Bir Yaralı

Gömeç'te Tek Taraflı Trafik Kazası: Bir Yaralı
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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında A.A. isimli bir kişi yaralandı. Kazanın sebebi olarak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Gömeç ilçesi Karaağaç Mahallesi E-87 Karayolu üzeri giriş ışıkları mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen araç, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada araçta bulunan A.A. isimli vatandaş yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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