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Gömeç’te şehide ve Türk bayrağına hakaret eden şahıs gözaltına alındı

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Gömeç’te şehide ve Türk bayrağına hakaret eden şahıs gözaltına alındı
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Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, sosyal medya üzerinden bir şehide ve Türk bayrağına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edilen şahıs, Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, sosyal medya üzerinden bir şehide ve Türk bayrağına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edilen şahıs, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Gömeç Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilçede bir şahsın sosyal medya hesabından şehit ve Türk bayrağına yönelik kabul edilemez ifadeler kullandığının belirlendiği bildirildi.

Olayın tespit edilmesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla harekete geçen güvenlik ekipleri, söz konusu şahsı gözaltına aldı.

Kaymakamlık açıklamasında, "Şahıs, Cumhuriyet Savcılığımızın talimatı üzerine güvenlik ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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