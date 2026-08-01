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Gömeç’te başlayıp Ayvalık’a kadar ulaşan dev yangından zarar gören fıstık çamı ormanları havadan görüntülendi

Gömeç’te başlayıp Ayvalık’a kadar ulaşan dev yangından zarar gören fıstık çamı ormanları havadan görüntülendi
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Balıkesir’in Gömeç ilçesinde 4 gün önce başlayan ve rüzgarın etkisiyle Ayvalık’ın Bağyüzü köyü kırsalına kadar ilerleyen orman yangını, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 4 gün önce başlayan ve rüzgarın etkisiyle Ayvalık'ın Bağyüzü köyü kırsalına kadar ilerleyen orman yangını, sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede zarar gören asırlık fıstık çamı ormanları İhlas Haber Ajansı tarafından dron ile görüntülendi.

Rüzgarın durmasıyla alevlerin enerjisi düşürüldü

Gömeç sınırlarında başlayarak geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için Orman Genel Müdürlüğü ekipleri gece boyunca aralıksız bir mücadele ortaya koydu. Ekiplerin karadan ve havadan gerçekleştirdiği yoğun müdahalenin yanı sıra sabah saatlerinde bölgedeki rüzgar hızının düşerek durma noktasına gelmesi söndürme çalışmalarını rahatlattı. Enerjisi büyük oranda düşürülen yangın, sabah saatleri itibarıyla kontrol altına alındı.

Fıstık çamları küle döndü

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler vakit kaybetmeden bölgede soğutma çalışmalarına başladı. Yangının en çok etkilendiği Ayvalık'ın Bağyüzü köyü kırsalındaki yeşil örtü ve bölgenin en önemli gelir kaynaklarından olan fıstık çamı ormanlarında oluşan tahribat, İhlas Haber Ajansı tarafından dron ile anbean kayda alındı. Görüntülerde yeşil alanların siyaha büründüğü acı tablo gözler önüne serildi.

Bölgede yürütülen soğutma faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yetkili kurumlarca alan ve hasar tespit çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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