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Çanakkale-İzmir karayolunda can pazarı: 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Çanakkale-İzmir karayolunda can pazarı: 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde E-87 karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazada bir kişi araçta sıkışırken, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, yol bir süre kontrollü sağlandı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde E-87 karayolunda 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gömeç'in Çanakkale-İzmir Karayolu üzerindeki Dalış köyü sapağında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 10 RZ 896, 16 BVT 499, 34 UG 3057 ve 10 RV 476 plakalı araçların karıştığı kazada 4 kişi yaralanırken, 1 kişi ise aracın içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir İtfaiyesi Gömeç Grup Amirliği ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu araçta sıkışan yaralı bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Edremit-Ayvalık güzergahında trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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