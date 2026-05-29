Burdur'da saman balyaları yandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yanan saman balyaları itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça Kasabası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçe içerisinde bulunan saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çok sayıda saman balyası zarar görürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR

