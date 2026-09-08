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Gölete düşen köpeği dalgıç polisler kurtardı

Gölete düşen köpeği dalgıç polisler kurtardı
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Adıyaman’ın Besni ilçesinde gölete düşerek mahsur kalan köpek, dalgıç polisler tarafından kurtarıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde gölete düşerek mahsur kalan köpek, dalgıç polisler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Tekağaç köyünde bulunan gölete düşen bir köpeğin çıkamadığını fark eden vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen dalgıç polisler, gölete girerek mahsur kalan köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan köpek, kontrollerinin yapılması için veteriner hekime teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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