Kocaeli'de işten dönen genç motosikletli kazada hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iş çıkışı evine dönmek üzere yola çıkan genç, kontrolden çıkan motosikletinin refüje ve bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, işten evine gitmek üzere yola çıkan Kadir Eren Korkmaz'ın kullandığı 34 KDL 028 plakalı motosiklet, gece saatlerinde D-130 kara yolu Karamürsel istikameti Ulaşlı Gonca mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Motosiklet önce refüje, ardından savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı