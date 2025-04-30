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Gölcük'te Liseli Öğrenci 4'üncü Kattan Düştü

Gölcük'te Liseli Öğrenci 4'üncü Kattan Düştü
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki bir lisenin 4'üncü katından düşen 12. sınıf öğrencisi Z.A. ağır yaralandı. Olay sonrası eğitim durduruldu, soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir lisenin 4'üncü katından düşen kız öğrenci ağır yaralandı.

Olay, Topçular Mahallesi'ndeki Çakabey Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.A. isimli 12. sınıf öğrencisi 4'üncü kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı öğrenci, ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından eğitime ara verilen okulda öğrenciler evlerine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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