Üye Girişi
Haberler

Gölcük'te İş Yerinde Tartışma: Bir Kişi Silahla Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişi iş yerinde çıkan tartışmada silahla bacağından vuruldu. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişi iş yerinde çıkan tartışmada silahla bacağından vuruldu. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Merkez Mahallesi Turgut Sayın Caddesi'ndeki bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, E.U.(30) ile kimliği tespit edilemeyen şüpheli arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, silahla E.U.'ya silahla ateş etti. Kuruşunun sağ bacağına isabet ettiği E.U., yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.U., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yeri inceleme polisi caddede ve iş yerinde çalışma gerçekleştirdi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Gölcük Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sülfür gazı nedir, zararlı mı, ölümcül mü? Menkul kıymet tesisi nedir, ne anlama gelir? 4. eleme adayı kim oldu? Survivor haftanın eleme adayları ki potada kimler var 9 Mayıs Perşembe? 9 Mayıs2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 MayısResmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 9 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 9 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 9 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 9 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman ZTK 2024?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title